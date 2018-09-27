Конгресс США одобрил выделение $250 млн. Киеву

Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение помощи Украине на безопасность в 250 млн долларов. Об этом в четверг, 27 сентября, сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.



Отмечено, что палата представителей одобрила ранее согласованный с Сенатом проект Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019, который предусматривает 250 млн долларов для помощи по безопасности Украине.



"Данная смета на 50 млн долл. превышает бюджет 2018 года для соответствующих программ поддержки нашего государства", - говорится в сообщении.



В законопроекте подчеркивается, что 250 млн долл. выделяются, в том числе, на проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров. Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных сил Украины.



"Для вступления в силу Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год должен быть подписан президентом США", - отметили в пресс-службе.



Ранее Сенат США одобрил проект бюджета Пентагона на 2019, в котором предусматривается выделение 250 миллионов долларов помощи Украине на обеспечение безопасности.



Сообщалось, что Сенат США принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год в размере $716 млрд.



Напомним, военный бюджет США на 2018 год составлял почти $700 млрд. Документ предусматривал выделение $4,6 млрд европейским союзникам по НАТО в рамках противодействия российской угрозе. Также отдельной строкой предусматривалось выделение $350 млн на военную помощь Украине.

