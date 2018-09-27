Марчук рассказал о "прорыве" в Азовское море

На борту кораблей ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" во время их прохода через Керченский пролив были российские лоцманы. Об этом в интервью телеканалу "112 Украина" заявил представитель Киева в Трехсторонней контактной группе генерал Евгений Марчук. Он признал, что для прохода через мелководный Керченский пролив судам потребовалась помощь лоцманской службы Керчи, хотя любое взаимодействие с крымскими официальными учреждениями, по его словам, запрещено украинским законом об "оккупированных" территориях.

При этом генерал отметил, что "Донбасс" и "Корец" не боевые, а вспомогательные суда, поэтому они могли взять на борт представителей лоцманской службы. Российские лоцманы, по словам генерала, "провели спокойно эти два корабля в Азовское море, и они дальше пошли — сначала до Мариуполя, потом до Бердянска".



Это заявление Марчука противоречит тому, что ранее сообщили в ВМС Украины. Отмечалось, что корабли "не просили разрешения у страны-агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем", при этом "переход к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке".



Судно A500 "Донбасс" и буксир A830 "Корец" в субботу прошли вдоль берегов полуострова, в том числе в исключительной экономической зоне России. Днем в воскресенье украинские корабли под контролем российской стороны прошли под Крымским мостом.



Обстановка в Азовском море осложнилась в конце марта, когда украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд". После этого Россия усилила меры безопасности, в частности — ужесточила досмотр судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив.



Теперь Киев постоянно жалуется на эти проверки, а также обвиняет Россию в препятствовании судоходству в Азовском море. Москва, со своей стороны, отмечала, что осмотры проводятся в соответствии с международным морским правом и что судовладельцы претензий по этому поводу не высказывали.



Позже в Киеве заявили о намерении усилить присутствие в регионе: уже сообщалось о переброске войск в регион (помимо "Донбасса" и "Кореца", туда перебросили два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубну" и "Кременчуг") и планах создать там военно-морскую базу до конца года. При этом целесообразность создания подобной базы многими экспертами ставится под сомнение.



Вместе с тем командование ВМС Украины признало, что не в состоянии достигнуть военного паритета с Россией в этом регионе.



