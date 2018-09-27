В Германии жестко отреагировали на слова Трампа о зависимости Берлина от Москвы

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что зависимости Германии от России, о которой заявил президент США Дональд Трампа с трибуны ООН, не существует. Об этом сообщает Deutsche Welle.



"Это не было чем-то новым, и это не было сюрпризом", - заявил Маас в среду, 26 сентября, в Нью-Йорке. - Аргументы и якобы подтверждающие их факты не соответствуют реальности. Зависимости Германии от России не существует, тем более в энергетической сфере".



Строящийся газопровод "Северный поток-2" является, по словам Мааса, чисто экономическим проектом, не связанным с политикой.



Во вторник Трамп обрушился на Германию с резкой критикой за участие в проекте "Северный поток-2". Если Германия немедленно не поменяет свой курс, то "окажется в полной зависимости от российского сырья", подчеркнул он.

