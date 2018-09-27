Климкин уснул во время выступления Порошенко на Генассамблее ООН

Климкин уснул во время выступления Порошенко на Генассамблее ООН

Глава МИД Украины Павел Климкин заснул во время выступления президента страны Петра Порошенко на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, об этом свидетельствует запись трансляции заседания, которую вел украинский "Пятый канал".

На кадрах во время речи Порошенко виден задремавший Климкин, а также первая леди Марина Порошенко и министр здравоохранения Ульяна Супрун.

При этом значительная часть мест в зале, где проходило заседание, судя по видеозаписи, пустует.

Украинский президент посвятил три четверти времени своего выступления — чуть больше 25 минут — обвинениям в адрес России, и всего три с половиной минуты — самой Украине.

Ранее Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.