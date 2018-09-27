МЧС России доставило гуманитарную помощь в Донбасс

Автомобили 81-й колонны МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую области гуманитарную помощь, сообщили в пресс-службе МЧС России.



"Обе колонны прибыли в пункты разгрузки", — сказал собеседник агентства.



МЧС доставило свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы и медицинское имущество. Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 23 августа.



Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 81 колонна МЧС привезла на территорию юго-востока Украины более 76 тысяч тонн гуманитарных грузов.

