В.Медведчук: Блокада Донбасса была одной из главных стратегических ошибок

По мнению члена партии «За Життя», лидера Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука, разрушенную экономику Донбасса можно восстановить. Какой урон нанесла бюджету Украины блокада ОРДЛО и где сейчас Украина покупает уголь, политик рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу NewsOne.



В.Медведчук напомнил, что в 2016 году, до блокады Донбасса, в украинский бюджет поступало около 32 млрд гривен доходов от предприятий, работающих на неконтролируемой территории.



«Люди платили налоги, шли отчисления и сборы в государственный бюджет. Более того, вдумайтесь, предприятия, которые платили налоги в Украину, платили даже военный сбор на укрепление обороноспособности Украины. Кому это все мешало? Это мешало радикалам, это мешало тем, кто хотел сделать все для того, чтобы навредить Украине и Донбассу. Более того, это же прямо противоречило Минским соглашениям», — подчеркнул лидер «Украинского выбора».



Против блокады Донбасса, по информации политика, выступали даже послы европейских стран.



«Я хорошо помню, как президент Украины проводил консультации с послами стран ЕС, с "семеркой", с американским посольством (это "высшая политическая инстанция" в Украине). Они все сказали, что блокады Донбасса не должно быть. После этого появился термин: "Нет, мы не будем торговать на крови". Какой крови? Почему мы не будем торговать? Почему мы не будем получать уголь оттуда, а не из ЮАР или Пенсильвании?» — подчеркнул В.Медведчук.



В импорте всего угля, который поступает в Украину сегодня, 62,7% — это уголь из России, обратил внимание лидер «Украинского выбора».



«Мы ведь не знаем, какой это уголь, да? Почему? Этот уголь может быть из Донецка, из Луганска, может быть еще откуда-то. Но это российский уголь. Зачем же нам нужен этот же российский уголь, который, кстати, недешевый? Не потому, что он российский, а потому что у нас был более дешевый уголь с Луганска и Донецка, с неконтролируемых территорий. Мы от него отказались и теперь покупаем там. Вы абсолютно правильно привели пример: американцы вынудили сегодня киевскую власть покупать уголь в Пенсильвании или в ЮАР и везти его непонятно через какие океаны! Вот это плечо, которое, конечно же, закладывается в себестоимость этого угля, и сегодня продолжает еще больше подрывать экономику страны», — утверждает В. Медведчук.



Блокада Донбасса, по его мнению, была политическим решением, во главе которого стояла пиар-акция.



«Вот появился лозунг "Нет торговле на крови" — его кто-то произнес, кому-то он понравился, кому-то не понравился. Но те, кому он не понравился, побоялись его опровергать, потому что подумали: "Ага, нас завтра будут обвинять, что мы торгуем на крови". А ущерб государству, ущерб гражданам — это все отражается на доходах, на состоянии людей, на рабочих местах и на всем остальном. Вот это было одной из главных стратегических ошибок», — уверен политик.



Но даже разрушенную экономику Донбасса, как и любую экономику, можно восстановить, уверен Виктор Медведчук.



