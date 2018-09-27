Кудрин: уровень бедности в России остается высоким

Уровень бедности в России остается высоким, при этом в 2018 году впервые за четыре года ожидается рост доходов населения, в том числе пенсионеров. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с заключением на отчет об исполнении бюджета на 2017 год.



"Тем не менее, уровень бедности сохраняется высоким. 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума", - сказал он.



"В 2017 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,7% ВВП, несмотря на то, что мы видели экономический рост, хотя прогнозировалось повышение реальных доходов населения. За последние 4 года уровень жизни, реальные доходы населения суммарно снизились на 11%", - добавил Кудрин.

