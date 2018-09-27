Тюлень ударил байдарочника осьминогом по лицу

Австралиец Кайл Малиндер, который вместе с друзьями плавал на каяках у побережья Кайкоуры в Новой Зеландии, получил от тюленя удар осьминогом по лицу. Об этом сообщает The Guardian.



Во время тестирования камеры GoPro, группа заметила под водой драку "огромного самца тюленя с осьминогом". Друзья остановились и стали наблюдать за противостоянием.



В какой-то момент тюлень подобрался к одной из лодок, выпрыгнул из воды и бросил осьминога в лицо Малиндеру, после чего уплыл. "Кажется, я оказался не в то время и не в том месте. Я такой: "Чувак, что только что произошло?". Это было странно - все прошло быстро, но я почувствовал все части осьминога на своем лице", - добавил каякер.





