МЭР России ожидает укрепления рубля к концу 2018 года

Минэкономразвития (МЭР) РФ ожидает некоторого укрепления рубля с текущих уровней к концу 2018 года. Об этом, выступая в Общественной палате, заявила директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования МЭР России Полина Бадасен.



"Мы ожидаем некоторого укрепления курса рубля к концу года с учетом принятых решений. В целом то, что сейчас происходит на валютном рынке, это кризис валют развивающихся стран. А с точки зрения фундаментальных факторов Россия на этом фоне выглядит намного устойчивее и намного лучше", - сказала она.



