МВФ выдвинул четыре новых условия Украине для получения кредита‍

Международный валютный фонд выдвинул Украине четыре условия для получения нового кредита. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание "Экономическая правда".



Киев должен вновь повысить цены на газ на 23%, провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.



Отмечается, что из-за неспособности выполнить требования текущей программы Киев вынужден договариваться с фондом о stand-by-кредите на пять-шесть миллиардов долларов сроком на 12-15 месяцев.



Кредитная программа stand-by создана для преодоления кризисных ситуаций и решения проблем с проведением платежей. Кредиты обычно предоставляются на срок от 12 до 24 месяцев, а максимальная продолжительность программы составляет 36 месяцев.



Как считает первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев, Украине трудно выполнять жесткие условия Фонда.



"МВФ даже шел на определенные уступки — в нарушение собственных правил, выдавая средства стране, которая фактически допустила технический дефолт", — заявил он в эфире радио Sputnik.



По его мнению, пока нет доказательств того, что состояние украинской экономики улучшилось.



В свою очередь, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил, что Украина без помощи не останется: Киев начнет выполнять требования МВФ, а в США не допустят, чтобы Украина осталась без денег в предвыборный год.



"Уже сейчас понятно, что будет повышаться цена на газ. Это очень непопулярная мера в предвыборный год. Однако она необходима именно для "поддержания штанов", — сказал он в эфире радио Sputnik.



Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов.



В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй, на 1,7 миллиарда.



В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш на сумму миллиард долларов, аналогичный транш Киев получил в 2017-м. Власти Украины рассчитывали получить пятый до конца 2017 года, однако до сих пор не получили его.



При этом внешний долг Украины вырос за 2016 и 2017 годы на 18,9 и 10,9 процента соответственно, а всего за пять лет — с начала 2013 года до начала 2018-го — отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента.

