McDonald’s уберет консерванты и ароматизаторы из бургеров

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's откажется от консервантов, ароматизаторов и красителей при приготовлении бургеров. Об этом сообщается на сайте компании.



Изменения касаются гамбурегор, чизбургеров, двойных чизбургеров, биг маков и др. Искусственные добавки, выявленные в булочках, сыре и соусах для некоторых из наиболее известных бургеров McDonald's, более не будут использоваться в составе продуктов американских ресторанов сети.



Отказ от искусственных ингредиентов и их замена натуральными сократит срок хранения продуктов или потребует их дополнительного замораживания, предупредила компания.



В случае сыра и других продуктов заменить искусственные добавки натуральными оказалось несложно, однако проблема возникает в случае маринованных огурцов, используемых в бургерах McDonald's.



По данным The Wall Street Journal, такие изменения связаны со спадом продаж в США. Таким образом компания намерена его остановить, отмечает газета.



Ранее в США более полутысячи людей отравились салатами из McDonald's.

