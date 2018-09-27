МИД РФ: ставки США на силовое решение проблем Афганистана ошибочны

Москва возмущена тем, что "ошибочные" удары НАТО в Афганистане становятся чуть ли не повседневной реальностью, и требует привлечь виновных к ответственности. Об этом говорится в размещенном в четверг комментарии МИД РФ.



"Возмущены тем, что "ошибочные" удары натовских сил в этой стране становятся уже чуть ли не повседневной реальностью. При этом никто не несет за это ответственность", - подчеркнули в дипведомстве.



"Считаем сложившуюся ситуацию следствием грубых просчетов руководства США в Афганистане и ошибочной ставки Белого дома на силовое решение проблем этой страны. Призываем Вашингтон пересмотреть свою близорукую линию в пользу дипломатических усилий по запуску межафганского диалога, - отметили в министерстве. - Требуем привлечь к ответственности виновных в преступных действиях против мирных жителей".



Как напомнили в МИД, 20 сентября в уезде Чамкани афганской провинции Пактия, по заявлениям местных властей, применение авиации иностранного контингента повлекло гибель трех и ранение еще 10 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. 22 сентября из-за авиаудара по жилому дому в уезде Тагаб провинции Каписа погибли девять мирных жителей, в том числе четыре женщины и три ребенка. Еще несколько человек получили ранения. 23 сентября в уезде Ширзад провинции Нангархар атака ВВС США привела к смерти девяти гражданских лиц и ранению еще четырех.



