На Украине вступают в силу обновленные правила парковки автомобилей

На Украине вступил в силу закон, предусматривающий новые правила парковки, стоянки и остановки автомобилей, которые призваны ликвидировать стихийную парковку.



"Сегодня вступают в действие новые правила остановки, стоянки и парковки автомобилей. Эти нововведения призваны ликвидировать стихийную парковку и проблемы, связанные с ней. Особенно остро эта проблема стоит в нашей столице и крупных городах страны", - цитирует слова первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого пресс-служба Министерства внутренних дел в четверг.



Он отметил, что главное нововведение – уполномоченные лица смогут выносить постановления об административном правонарушении в отсутствие водителя, привлекаемого к админответственности.



"Таким образом, правоохранители не будут обязаны ждать водителя, как сейчас, чтобы выписать ему штраф. Также, согласно новому закону, это смогут делать и специальные муниципальные службы", - добавил полицейский.



В случае нарушения правил остановки или стоянки, если это зафиксировано на фото или видео, представитель Национальной полиции или инспектор по парковке обязаны разместить на лобовом стекле транспортного средства копию постановления о привлечении к админответственности, если технические возможности позволяют установить ответственное лицо. Если же технически установить правонарушителя невозможно, уполномоченные лица будут оставлять на лобовом стекле сообщение о привлечении к административной ответственности.



Как отмечают в департаменте патрульной полиции, в законе четко определены случаи, когда автомобиль смогут эвакуировать. Это будет возможно, если транспортное средство стоит во втором или третьем ряду проезжей части, расположен в запрещенных правилами дорожного движения местах: на железнодорожных переездах, трамвайных путях, мостах и под ними, в тоннелях, на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним.



Кроме того, эвакуации будут подлежать автомобили, которые своим расположением препятствуют движению других транспортных средств или пешеходов, в том числе с инвалидностью и с детскими колясками.



Если автомобиль будет стоять в полосе для движения общественного маршрутного транспорта, расположен в месте с дорожными знаками или разметкой, запрещающими остановку или стоянку, а также в случае препятствования движению и работе снегоуборочной техники.



При задержании транспортного средства, его местоположение будут фиксировать посредством фото- или видеосъемки. Информацию об этом будут отправлять на мобильный телефон или по электронной почте, которую укажут пользователи или владельцы автомобиля.



"Однако на сегодняшний день есть много владельцев, которые во время регистрации транспортного средства не предоставили электронную почту или мобильный номер. Также над данным вопросом работают специалисты МВД для того, чтобы это исправить и ввести", - пояснил А.Билошицкий.



Возвращение задержанного транспортного средства будет происходить безотлагательно после уплаты штрафа и стоимости услуги по его транспортировке и хранению.



"Конечно, необходимо еще доработать несколько технических деталей и привести некоторые подзаконные акты в соответствие с этим нововведениям. Но уже очень скоро мы увидим эти правила в действии, и улицы наших городов станут более комфортными как для пешеходов, так и для водителей", - сказал он.

