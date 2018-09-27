«Орел и Решка» отправятся на остров Борнео и расскажут, почему готовы передавать именные приветы зрителям

В воскресенье, 30 сентября, в 10:00 на «Интере» – новый выпуск проекта «Орел и решка. Морской сезон 2». На эти выходные ведущие Коля Серга и Алина Астровская отправятся на остров Борнео, который делят сразу три государства: Индонезия, Малайзия и Бруней. И высадятся в малайской его части, чтобы познакомиться с городом Сандакан, искупаться в двух морях и посмотреть на диковинных зверей.



Турист с «золотой» картой отправится на курорт Кота-Кинабалу, погоняет на водном скутере и попробует на вкус живых личинок пальмового долгоносика. А путешественник со ста долларами отведает лобстеров и отправится изучать природные заповедники. Там он увидит редких обезьян-носачей и посетит одну из самых жутких пещер в мире.



Коля Серга, Алина Астровская и ведущий предыдущих сезонов Женя Синельников решили сделать доброе дело и будут передавать персональные видеоприветствия своим фанам. Заказать их можно через сайт благотворительного аукциона «Интер-детям» deti.inter.ua. Все собранные деньги пойдут на ремонт и оборудование палаты трансплантации костного мозга в детском отделении Национального института рака.