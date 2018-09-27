В Раде обвинили Венгрию в "гуманитарной агрессии"

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что Венгрия ведет "гуманитарную агрессию" против Закарпатской области, призвал назначить при МИД "уполномоченного по противодействию гуманитарной агрессии Венгрии".



Ранее украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на источники сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео, предположительно, такой выдачи паспортов. Город Берегово расположен возле границы с Венгрией. Климкин заявил, что Украина намерена выслать консула Венгрии из страны. Глава венгерского МИД Сиярто назвал недружелюбными и рискованными идеи украинской стороны о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.



"Я считаю, что Венгрия ведет полноценную гуманитарную агрессию против отдельного региона Украины, речь идет о Закарпатской области. Насаждаются культурно языковые ценности Венгрии, раздаются паспорта и гражданство, массово ведется фактически пропаганда", — заявил Винник в четверг в эфире телеканала "112 Украина".



По его мнению, Украине необходимо действовать жестче, "по крайне мере на уровне дипломатических формулировок". Винник также считает, что Киеву необходимо назначить при министерстве иностранных дел "уполномоченного по противодействию гуманитарной агрессии Венгрии".



Ранее посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень заявлял, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни. МИД Украины считает, что посол такими заявлениями превышает свои полномочия. Украинский МИД заявляет, что Венгрия выдала в Закарпатской области более 100 тысяч паспортов. При этом украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем, законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату". Также в украинском законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств.

