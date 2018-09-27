В пятницу придет теплый воздух из Центральной Европы

На Украине в пятницу, 28 сентября, сухую погоду будет определять антициклон и теплый воздух, перемещающийся из Центральной Европы, сообщает Укргидрометцентр. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 16-21°; в Карпатах ночью 2-7 тепла, днем 8-13. В Киеве 28 сентября без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 сентября самая высокая температура днем была 29,3° в 1924 году, самая низкая ночью -1,2° в 1906 году.



На Украине в субботу, 29 сентября, кроме юга и юго-востока ожидается небольшой дождь, днем в центральных областях – умеренный дождь. Ветер северо-западный (на юге и востоке - юго-западный), 7-12 м/с.



Температура ночью 7-12°; днем 10-15°, в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях 16-21°.



В Киеве 29 сентября ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 12-14°.



По состоянию на 9:00 четверга, 27 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 15-19°, в Днепре в пределах г.Киева 15°.

