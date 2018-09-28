Песков: ответ на антироссийские санкции Украины будет построен на принципе взаимности

Москва пока не сформулировала ответ на новые антироссийские санкции Украины, однако такие решения всегда основываются на принципе взаимности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока каких-либо мер ответных [в отношении Украины] не сформулировано, - подчеркнул он.

- Но я еще раз могу сказать, что, безусловно, мы исходим из принципа взаимности и мы исходим из приоритета тех шагов, которые наилучшим образом соответствуют нашим интересам".



Совет национальной безопасности и обороны Украины совместно с министерством экономического развития страны ввели санкции против ряда российских транспортных компаний, заключивших контракты с ДНР и ЛНР.

