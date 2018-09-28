Германия с большим преимуществом обошла Турцию в борьбе за право проведения ЧЕ-2024

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отдал предпочтение Германии при выборе страны - организатора чемпионата Европы 2024 года. Немецкая заявка значительно превзошла единственного конкурента из Турции - 12:4 по голосам при одном воздержавшемся.



О том, что Германия будет явным фаворитом, стало ясно в прошлую пятницу, когда был опубликован оценочный отчет УЕФА. В нем практически не было претензий к Германии, за исключением мелких и легко исправимых недочетов. У Турции обнаружилось два существенных минуса - недостаточная работа в отношении соблюдения прав человека, а также озабоченность вызывали имеющиеся ограничения в законодательстве касательно алкоголя, табака и азартных игр.



"Сложно судить, насколько этот отчет сказался на окончательном решении того или иного члена исполкома - это 17 индивидуальных решений, у каждого свои взгляды, - поделился мнением европейский представитель в Совете Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин. - В исполкоме УЕФА собраны большие профессионалы, люди не первый год в футболе. Было похоже, что большинство определилось до презентаций".



По словам Сорокина, турецкая заявка на ЧЕ-2024 была эмоциональной, Германия сделала ставку на прагматизм и организаторские способности. "Если говорить о какой-то истории, стоящей за заявкой, - эмоциональный заряд у турецкой федерации был больше, - подчеркнул Сорокин. - Немцы же построили заявку на своей способности организовать хороший чемпионат Европы. Турки во время презентации говорили, что это их не первая заявка на проведение чемпионата Европы, что это их интеграция в европейские процессы, что есть политическая составляющая".



"Было видно, что турки очень переживают за результат. Если бы была шкала оценки эмоций, то приоритет стоило бы отдать туркам. Внешне немцы были более уверены в себе", - также отметил Сорокин.



После того, как президент УЕФА Александер Чеферин объявил Германию организатором чемпионата Европы, на сцену поднялись глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель и посол заявки, бывший капитан сборной Германии Филипп Лам. "Столько людей в Германии ждали этого объявления. Я благодарю коллег и друзей по исполкому УЕФА за оказанное доверие. Я понимаю, какое значение для УЕФА имеет этот турнир, с завтрашнего дня мы начнем работать, чтобы оправдать доверие", - сказал Гриндель.



По горячим следам нашлось место реверансу в адрес России, организовавший лучший на данный момент чемпионат мира. "Опыт России может нам пригодиться, безусловно. Мы были очень впечатлены организацией в целом и тем, какое внимание было уделено деталям. Убежден, что мы можем многому научиться у России", - сказал ТАСС генеральный секретарь DFB Фридрих Куртиус.



Предыдущий крупный турнир Германия принимала в 2006 году - чемпионат мира. Молодая немецкая команда тогда стала третьей, тренировал ее Юрген Клинсманн, его ассистентом был Йоахим Лёв, ставший главным тренером после того турнира. "Мы все помним 2006 год, когда чемпионат мира сплотил всю страну. Надеюсь, нечто подобное мы увидим и через шесть лет", - сказал Лёв, входивший в делегацию немецкой заявки.



Матчи чемпионата Европы 2024 года пройдут в 10 городах Германии - Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. Арены во всех городах построены и уже функционируют.



