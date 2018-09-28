Мэр Глухова Мишель Терещенко заявил об уходе в отставку

Мишель Терещенко решил досрочно сложить полномочия городского главы Глухова. Эту информацию он подтвердил "Украинской правде".



"Завтра буду писать заявление об увольнении с должности городского головы, а в понедельник буду делать пресс-конференцию в Киеве", – сказал Терещенко.



По его словам, на сессию горсовета в четверг, на которой должны были рассматривать и бюджет, пришли всего два депутата. По мнению Терещенко, "это саботаж".



Но причиной решения уйти с должности стала "не только сегодняшняя ситуация". Он напомнил, что ранее сняли мэра Конотопа с должности.



"Они не дают нам работать нормально. Они взяли город в заложники", – сказал Терещенко о депутатах.



"Сегодня было предложение изменений в бюджет, мы должны были предусмотреть деньги для ОСББ, для инвалидов, для чернобыльцев, для АТОшникив, для необходимых ремонтов... Пришли два депутата", – подчеркнул Терещенко.



По его мнению, местные партии хотят помешать выведению Глухова в передовые города и акцентировать на конфликте.



"Мы своими силами готовы были перестраивать город, а они не дают нам такую ​​возможность. Они хотят готовить выборы, – сказал пан Мишель - Пока они могут депутатов покупать, я не могу работать".



Он заверил, что хочет продолжать борьбу: "Я не буду сдаваться. Но как я буду работать, скажу в понедельник".

