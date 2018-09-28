Путин и канцлер Австрии проведут переговоры в Петербурге в ближайшее время

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил подготовку переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца, которые, по его словам, состоятся в скором времени.



"Да, такие переговоры готовятся. Мы еще дадим официальное сообщение. Мы ожидаем, что встреча Путина и Курца состоится в ближайшее время в Санкт-Петербурге", - сказал Песков.



Он напомнил, что между Путиным и Курцем наладился "весьма конструктивный и интенсивный диалог, который будет продолжен". Представитель Кремля подчеркнул, что российско-австрийские отношения, несмотря на переживаемые в эти годы трудности, развиваются по восходящей.



"Имеются достаточно конкретные планы по дальнейшему расширению торгово-инвестиционного сотрудничества в различных областях, - сказал он. - Кроме того, каждая встреча используется лидерами для обстоятельного обмена мнениями по горячим темам. Это и Украина, и Сирия, это и отношения Россия - ЕС, и другие темы".

