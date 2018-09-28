Киевсовет запретил продажу алкоголя в магазинах с 23:00 до 10:00
Киевский городской совет принял решение о запрете продажи алкоголя в магазинах с 23:00 до 10:00.
За соответствующее решение проголосовало 77 депутатов.
Согласно проекту решения, запрет касается субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на розничную торговлю алкоголем, кроме учреждений ресторанного хозяйства – на них запрет не распространяется.
В то же время, депутаты горсовета рассматривают возможность в будущем ограничить запрет на торговлю алкоголем только до 8:00 утра.
Источник: Интерфакс-Украина
10:16