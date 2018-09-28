Луценко оценил эффект от работы ГПУ в 2018 году

С начала года Генеральная прокуратура в судах вернула в пользу Украины около 8 миллиардов гривен. Об этом в четверг, 27 сентября, сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает РБК-Украина.



Он также напомнил о прошлогодней спецконфискации денег "семьи Януковича".



"Генеральная прокуратура ежегодно возвращает в рамках представительства государственных интересов в судах определенную сумму средств. В прошлом году эта сумма была грандиозной. Она состояла из спецконфиската в 1,5 миллиарда долларов организованной преступной группировки Януковича, а также около 10 миллиардов гривен, которые по решению судов были возвращены в пользу государства и госпредприятий. В этом году эта сумма - уже 8 миллиардов", - сообщил Луценко.



Ранее Луценко рассказал о "войне" между НАБУ и САП, а также о расследовании СБУ фактов выдачи венгерских паспортов на Закарпатье. При этом в СБУ об этом ничего не знают.

