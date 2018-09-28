Киевсовет поддержал расширение границ столицы

Киевсовет обратился к Верховной Раде с предложением об изменении границ Киева, присоединив к столице пгт Коцюбинское. За соответствующее решение на заседании в четверг, 27 сентября, проголосовало 90 депутатов, передает Интерфакс-Украина.



"Коцюбинское является своеобразным анклавом в Киеве. По нашей информации, более 90% его жителей работает в Киеве, пользуется нашими коммуникациями, детсадами, школами – практически там проживают киевляне. Этот проект призван начать процедуру, которая обеспечит возможность киевлянам проживать в Киеве", - отметил инициатор проекта секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.



В то же время вопрос о включении Коцюбинского в состав столицы предстоит решать депутатам Верховной Рады.



Ранее сообщалось, что за присоденинение Коцюбинского к столице выступают более 60% жителей поселка.

