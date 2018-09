Кремль исходит из того, что Петров и Боширов - гражданские лица

Кремль по-прежнему исходит из того, что подозреваемые Великобританией в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются гражданскими лицами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом пообещал, что информация, опубликованная The Daily Telegraph, будет проверена.



"У нас нет каких-то других данных", - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, настаивают ли в Кремле, что Боширов - гражданское лицо. "Это [информация британской газеты The Daily Telegraph], насколько я понимаю, неформальное расследование, мы не знаем, насколько оно соответствует, соответствует ли оно действительности", - отметил представитель Кремля. И подчеркнул: "Мы исходим пока из тех данных, которые были озвучены самими этими гражданами [Петровым и Бошировым]". "Пока те данные, которыми оперируем мы, это то, что было сказано президентом [России Владимиром Путиным] и потом было сказано самими гражданами России", - отметил Песков.



В начале сентября глава российского государства заявил, что властям стали известны россияне, подозреваемые Великобританией в отравлении бывшего полковника ГРУ, осужденного в РФ за шпионаж Сергея Скрипаля, и его дочери Юлии. Путин не назвал их, заметив лишь, что они гражданские и сами выступят перед СМИ. На этот призыв откликнулись Александр Петров и Руслан Боширов, которые в интервью телеканалу RT отвергли обвинения в причастности к отравлению Скрипалей и заявили, что ведут собственный бизнес. Ранее сообщалось, что британская газета The Daily Telegraph назвала настоящее имя человека, который подозревается в отравлении Скрипалей. По утверждению издания, под именем Руслан Боширов скрывается некий 39-летний полковник Анатолий Владимирович Чепига, награжденный госнаградами. По данным газеты, эта информация стала доступной благодаря расследованию, проведенному изданием совместно с британской инициативной группой Bellingcat.



"Безусловно, мы проверим информацию насчет этого военнослужащего, мы проверим списки награжденных", - заверил журналистов представитель Кремля. Отвечая на вопрос о полковнике Чепиге, Песков заметил, что "много людей похожи друг на друга". "Кто этот гражданин, который указывается в этом расследовании, я вам сказать не могу, потому что не располагаю такой информацией", - признался он. Представитель Кремля пообещал проверить, награждался ли некий полковник Чепига государственной наградой и предоставить информацию об этом. "Я не знаю, кто такой полковник Чепига, был ли он на самом деле награжден, чем он награжден и за что он награжден, но я проверю эту информацию", - заверил Песков.



Пресс-секретарь президента рекомендовал адресовать все вопросы, связанные с военнослужащими, в оборонное ведомство. "Я не имею такой информации", - ответил Песков на вопрос, являются ли Боширов и Чепига одним и тем же человеком. Песков сказал, что в Кремле "ознакомились с этим расследованием, которое было доступно в средствах массовой информации, где говорится, что какие-то люди похожи друг на друга". "Мы не располагаем информацией, кто второй гражданин [Чепига], мы исходим из той информации, которая была озвучена [Путиным и самими Петровым и Бошировым]", - вновь повторил Песков, отвечая на многочисленные уточняющие вопросы журналистов.



Представители СМИ также поинтересовались у пресс-секретаря, почему Путин, говоря о Петрове и Боширове, был так уверен, что они являются гражданскими лицами. "Он [президент] располагает такой информацией", - последовал ответ.



Говоря о прошлом Петрова и Боширова, пресс-секретарь президента обратил внимание на тот факт, что об их прошлом ничего не известно. "Мы с вами не знаем ничего о прошлом этих людей, это не входит в наши функции, и мы не знаем, говорим ли мы о тех людях, которых мы видели в интервью [RT] и о которых говорится в расследовании, или это одинаковые люди. Нужно отдавать себе в этом отчет", - сказал он.