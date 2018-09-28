В ОБСЕ назвали имя преемника Хуга

Новым первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине станет замглавы миссии Марк Этерингтон, сообщили в пресс-службе ОБСЕ. Занимающий этот пост сейчас Александр Хуг покидает его 31 октября. В российском МИД отметили, что уход Хуга с должности не отразится на работе СММ, а в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня выразили надежду, что новый первый замглавы миссии добьется новых значимых результатов в установлении мира на земле Донбасса.

Киевские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

