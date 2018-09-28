Захарова назвала очередным шулерством заявления о встрече главы МИД Британии с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала шулерством заявления Форин оффиса о встрече главы британского МИД Джереми Ханта с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.



"Это очередное шулерство наших британских коллег. Никакой встречи с Лавровым не было, никто никому на вид ничего не поставил. Утром прошел рабочий завтрак от имени генерального секретаря ООН для стран - членов "пятерки", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".



Ранее глава британского МИД в интервью телеканалу Sky News заявил, что провел "честный обмен" мнениями с Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Делегация РФ не подтвердила, что такие переговоры имели место.

