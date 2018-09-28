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- Появился трейлер драмы "Крид 2" со Сталлоне
Появился трейлер драмы "Крид 2" со Сталлоне
Студия MGM выпустила трейлер спортивной драмы "Крид 2" с Маклом Б.Джорнадом в главной роли. В фильме также снялись Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен.
Сюжет ленты посвящен боксеру Криду, который готовится к новому бою, параллельно решая семейные проблемы.
Режиссером картины выступил Стивен Кейпл-младший, известный по фильму "Земля обетованная". Выход ленты в широкий прокат состоится 17 января 2019 года.
Источник: Корреспондент
09:30