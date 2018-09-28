Появился трейлер драмы "Крид 2" со Сталлоне

Студия MGM выпустила трейлер спортивной драмы "Крид 2" с Маклом Б.Джорнадом в главной роли. В фильме также снялись Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен.



Сюжет ленты посвящен боксеру Криду, который готовится к новому бою, параллельно решая семейные проблемы.



Режиссером картины выступил Стивен Кейпл-младший, известный по фильму "Земля обетованная". Выход ленты в широкий прокат состоится 17 января 2019 года.







