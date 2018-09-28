Как питаться, чтобы обезопасить себя от депрессии

Средиземноморская диета, отличающаяся обилием овощей, фруктов, орехов и рыбы, снижает риск развития депрессии, установили специалисты. Как передает CNN, была проанализирована 41 ранее проводившаяся научная работа, посвященная связи питания и психического здоровья.



Оказалось, строгое следование Средиземноморской диете давало 33%-е снижение риска депрессии. Ученые объясняют это так: в рационе многих людей присутствуют вещества, вызывающие воспаление. Эти вещества можно найти, к примеру, в обработанных мясных продуктах, транс-жирах, алкоголе. И они, как раз, способны приводить к развитию депрессии.



Провоспалительный рацион и системное воспаление напрямую могут спровоцировать психическое отклонение. В целом окислительный стресс, инсулиновая резистентность и воспаление, - все это поддается контролю через диету. Также стоит учитывать, что питательные вещества вроде полиненасыщенных жирных кислот, витаминов группы В, цинка и магния позитивно сказываются на работе мозга.

