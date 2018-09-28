Суд вынес приговор: Сюмар превысила служебные полномочия и нарушила закон

27 сентября Окружной административный суд г. Киева рассмотрел иск народного депутата Украины Василия Нимченко к председателю Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар и признал противоправными действия Сюмар, которая, пользуясь положением, на заседании комитета открыто вмешивалась в работу представителей правоохранительных органов с целью повлиять на исполнение ими служебных обязанностей и повернуть в выгодное для нее русло расследование инцидента в аэропорту «Жуляны», в ходе которого журналисты «Радио Свобода» предприняли попытки несанкционированной видеосъемки Виктора Медведчука и членов его семьи.



Об этом говорится в заявлении исполкома Общественного движения «Украинский выбор – Право народа».



Согласно украинскому законодательству, сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации допускается только в отношении лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или органов местного самоуправления. Виктор Медведчук таким лицом не является, поэтому собирать подобную информацию можно только с его согласия, напомнили в «Украинском выборе».



«Именно поэтому В. Медведчук направил в Национальную полицию Украины заявление об уголовном правонарушении по факту незаконного сбора, использования и распространения конфиденциальной информации относительно него и членов его семьи. Информация о совершении журналистами «Радио «Свобода» уголовного правонарушения по части второй статьи 182 Уголовного кодекса Украины («Нарушение неприкосновенности частной жизни») была внесена в Единый реестр досудебных расследований 22 декабря 2017 года под № 12017100090014917», — говорится в заявлении.



Однако, пытаясь помешать этому, и выполняя политический заказ «Народного фронта», В.Сюмар использовала свою должность главы комитета ВР для давления на представителей правоохранительных органов.



«Такие действия имеют все диспозитивные признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 343 УК Украины («Вмешательство в деятельность работника правоохранительных органов»). Кроме того, статья 7 Закона Украины «О прокуратуре» прямо запрещает вмешательство органов государственной власти и должностных лиц в деятельность прокуратуры при расследовании деяний, которые имеют признаки преступлений. Статья 62 Закона Украины «О национальной полиции» категорически запрещает полицейскому выполнять любые указания, кроме указаний своего непосредственного начальника», — пояснили в исполкоме общественного движения.



Сама Сюмар на заседании суда не появилась, хотя была уведомлена о времени и месте проведения, и причину неявки не сообщила, обратили внимание в «Украинском выборе».



«В результате организованного Викторией Сюмар и ее парламентскими подельниками давления представители охранной структуры подверглись преследованию и угрозам. Хотя эти люди выполняли свои обязанности в полном соответствии с действующим законодательством и защищали конституционные права Виктора Медведчука и членов его семьи. Однако сегодня, вследствие в том числе и противоправных действий Сюмар и Ко, представителей охранной структуры пытаются сделать мишенью для нападок со стороны псевдопатриотов, которые попирают законы и Конституцию Украины, но как огня боятся ответственности и справедливого правосудия», — резюмировали в «Украинском выборе».



