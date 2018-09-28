Психозы недели. Всё не так, ребята...

Психозы недели возвращаются. Долго боролся с собой, но лента новостей победила. Не комментировать это не могу. Грешен. Смех и слезы душат одновременно. Население не знает, куда мы идем, но в своей массе уверено, что не туда, куда нужно. Выяснилось, что 80% украинцев делают запасы на зиму. Бедность приучила. Украина в рейтинге экономических свобод взобралась на 149-ю ступень с 134-й и примостилась возле Габона: это не порода мартышек, а страна в Африке. Гарант предложил ООН принять директиву о голодоморе. Но не факт, что это поможет пережить зиму без кредита МВФ.



Знаете, что такое парадокс? Это когда ты слышишь по телику, что твоя страна за один год поднялась на 15 пунктов в рейтинге экономической свободы Economic Freedom of the World от Fraser Institute. И только хочешь надуться от гордости, как следует уточнение, что теперь мы находимся не на 149-м месте из 162-х возможных, а на 134-м. И эта новость переворачивает все “догоры дрыгом”. Оказывается, что, поднявшись, мы все равно низко пали. И сидим в какой-то африканской тусовке рядом с Габоном.



Ну, е-мое! Что за фигня?! Зверский режим Януковича победили, а какой-то рейтинг победить не можем. Пишут, что “индекс рассчитывается на базе 42 показателей, объединенных в 5 ключевых категорий: размер государства (размер налоговых ставок, количество госпредприятий и др.), защита прав собственности, стабильность валюты, свобода международной торговли и государственное регулирование”.



Ну, кто так считает?! 42 показателя! Это же черт ногу сломит. Защита собственности. Откуда? Совесть имейте. У нас три дивизии некормленых нацбатальонов. Какая защита, когда идет война? Стабильность валюты! Не по адресу.



Судебная, прости Господи, система. С ней, по данным исследования, наихудшая ситуация. Конкретно с независимостью и беспристрастностью правосудия. Ну, что тут сказать. Да, система у нас такая. Пока свое не получит, к справедливому кривосудию не приступит. Не говоря уже о беспристрастном.



В то же время в исследовании сказано, что наилучшая ситуация в Украине с налогом на прибыль. Тоже согласен. Потому что его никто не платит. Украина – страна абсолютной, неизлечимой убыточности. И только за счет этого и живем.



А как иначе? Если начальник “Нефтегаза” Андрюша Коболев получает 2 миллиона гривен в месяц, то прикиньте, сколько надо горбатитья мелкому предпринимателю, чтобы наскрести хотя бы половину от этой суммы. В год.



Мы нюхом чувствуем, что идем в ж...пу, но не можем понять, когда и куда сворачивать. А все потому, что “настоящих буйных мало, вот и нету вожаков”. Основная масса политических лидеров производят впечатление беглецов из дурдома. Вторая по численности категория – это профессиональные шулеры. Небольшой процент – шоумены и шутники



Вопрос: кто поможет нашим людям? Полуголодным пенсионерам, недокормленным инвалидам, всем, кто пашет с утра до вечера, но не может свести концы с концами; для кого вершина мечтаний – сделать ремонт в квартире, купить “евробляху”, оплатить ребенку поступление в вуз, а маме операцию по удалению грыжи

Впереди еще три этапа реформ. Фельдшера на “Скорых”. Обучение школьников накладывать жгуты. Операции по Skype. Все ради того, чтобы сэкономить деньги на маленьком украинце (как говорил пчеловод нации Виктор Ющенко). Логично. А где еще взять финансы, чтобы выплачивать новой управленческой элите миллионные зарплаты?

У меня кореш решил устриц продавать. Зашивается. Ты этих гадов ракушечных купи, привези, в аквариум посади, воду им меняй, фильтры покупай, холодильник со льдом держи, да еще продай по среднерыночной цене, чтобы их купили. Да с улыбочкой и с лимончиком. Он уже последние подштанники “пробизнесил”. А затраты так и не отбились. Коммуналка жрет все доходы. Налоги. Арендная плата. С утра до вечера как белка в колесе.А тут секретарша начальственная на работу вышла. Начальство ею удовлетворилось. И, пожалуйста, 70 тыс. грн. зарплата. За что? Ну, просто так. Что удовлетворила. Спрашивается: стимулирует ли это развитие бизнеса в стране? А установление социальной справедливости? А гендерное равенство? Мой кореш тоже мог бы выполнять функции секретарши. Но его не возьмут. Потому что он... не Ляшко.Неудивительно, что экономические свободы у нас на уровне Африки. А 73% опрошенных украинцев, согласно результатам исследования, проведенного группой «Рейтинг», считают, что страна движется в неправильном направлении. Причем 64% выступают за радикальные изменения. Но не знают какие. И это наша главная беда.Мы нюхом чувствуем, что идем в ж...пу, но не можем понять, когда и куда сворачивать. А все потому, что “настоящих буйных мало, вот и нету вожаков”. Основная масса политических лидеров производят впечатление беглецов из дурдома. Вторая по численности категория – это профессиональные шулеры. Небольшой процент – шоумены и шутники. Высокий рейтинг “Слуги народа” явно свидетельствует о том, что народ Украины устал от идиотов и мошенников и согласен на клоунов, лишь бы куда-то повели.Нельзя, впрочем, не отметить, что у 15% респондентов противоположное мнение – они считают, что направление развития страны правильное. При этом 13% затруднились ответить в принципе. Они не понимают: идем мы куда-то, стоим на месте, почему мы это делаем, и зачем вообще спрашивать?Как и ожидалось, более оптимистично оценивает положение дел молодежь, четверть которой говорит о том, что страна развивается в правильном направлении. Вот какие чудеса способна творить размножающаяся сеть молодежных сидерий (ранее – наливаек) типа “Белый налив”. Или “Цветочный налив”. Короче, “бокал по 29 грн.”. Вкупе с “подкладом” и “занюхом” такие мелочи делают жизнь нового поколения ярче и позитивней. Помните, как в песне:“А нам всё равно, а нам всё равно,Пусть боимся мы волка и сову.Дело есть у нас. В самый жуткий часМы волшебную косим трын-траву”.Должен сказать, что хотя написаны эти слова “при царе Горохе”, настроение современной молодежи схвачено очень тонко. Никаких там самокопаний в духе Цоя. Пусть рыдает поколение “Пепси”. Детям-андроидам все по барабану.Спросите, как же она выживает, эта молодежь? Та, что не уехала и не начала случайно вкалывать, имеет возможность после гулек подкормиться в продовольственных резервах старшего поколения. Повезло им с родителями.Как написал на своей странице в Facebook директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, 80% украинцев традиционно делают запасы на зиму, причем больше всего "запасливых" на Западной Украине (90%), а меньше всего на востоке (69%). Запасаются не только бедные, но и весьма зажиточные сограждане. Национальной традиции консервирования придерживается 77% жителей страны, а варенье и соки делают 73%. При этом в погреб закладывают овощи 61% украинцев.Да, мы такие. Очень запасливые. Куда там белкам лесным. Это секрет выживания украинской нации. В любых условиях. При любом режиме. Историческая память, она, знаете ли, впечатывается в генетический код. Ее оттуда не выгрызешь никаким разгулом демократии.Кстати, читал речь президента Украины Петра Порошенко на Генеральной Ассамблее ООН. Был тронут словами о том, что более 850 млн. людей сейчас голодают и Украина приветствует инициативы по борьбе с голодом в мире. «Моя страна не может стоять в стороне и готова предложить помощь для решения вопросов продовольственной безопасности в мире», – сказал Петр Алексеевич.Очень правильные слова с учетом того, что Украина – великая аграрная держава. И надо сбывать свой потенциал по максимуму. Тарифные квоты для беспошлинного экспорта в ЕС мы уже исчерпали. По состоянию на 21 сентября стопроцентно выбраны квоты на такие стратегические товары, как мед, солод, пшеничная клейковина, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, пшеница, кукуруза и даже сливочное масло.На более чем 85% использованы объемы тарифных квот на крахмал, на 75% – на мясо птицы, всего на 53,7% – по яйцам и альбуминам и на 61,2% – на чеснок. То есть тема чеснока в экспортном отношении не раскрыта полностью #ясчитаю. И яиц тоже. Могли бы помочь этим голодающим братьям Африки и Азии.Вопрос: кто поможет нашим людям? Полуголодным пенсионерам, недокормленным инвалидам, всем, кто пашет с утра до вечера, но не может свести концы с концами; для кого вершина мечтаний – сделать ремонт в квартире, купить “евробляху”, оплатить ребенку поступление в вуз, а маме операцию по удалению грыжи.Гарант призвал ООН принять декларацию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Низко кланяюсь ему за это. Только не понимаю, как это решит насущные современные проблемы страны. Например, самую банальную – оплату коммунальных тарифов. Европейских. При неевропейских зарплатах.Конечно, нельзя не признать, что страна преображается и модернизируется. Через одно место кувырком, но все же. Прочитал, например, что между столичным вокзалом и аэропортом «Борисполь» будут ездить не электрички, а рельсовые автобусы. Пять штук.Не знаю, чем они лучше обычных рейсовых автобусов, которые ездят сейчас. Но, наверное, рельсы – это моднее. Или другой вариант: рельсы уложили, но потом присмотрелись, что они трамвайные и поезд по ним ехать не может. Решили извратиться и пустить рельсовый автобус. Временно. Переждать до гиперлупа.На странице в Facebook и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов обрадовал, что на днях привезли 5 таких автобусов фирмы Pesa Bydgoszcz SA. Судя по фразе, что “их осталось только покрасить и обустроить интерьер салона”, чем, собственно, и займутся в локомотивном депо “Гречаны”, транспорт практически новенький. Лет 50 не больше.До этого уже был “проведен ремонт основных узлов, в том числе дизельных двигателей, систем отопления, вакуумных туалетов, осуществлена модернизация системы радиосвязи и системы оповещения пассажиров, обновлены интерьер кабины машиниста и информационные табло”.Так что совсем скоро “вагоны-музеи” выйдут на линии, по которым планировалось запустить электрички. И что самое забавное, под эти электрички бориспольская мэрия передала в постоянное пользование ПАО «Укрзализныця» 3,5 га городской земли. Для строительства нового сообщения между киевским вокзалом и международным аэропортом «Борисполь». А всего должно быть передано шесть земельных участков общей площадью 13 га.Ну, что можно сказать? Землю дали. Электричку не пустили. Будет ездить такое себе чудо списанной польской техники – “трамваеавтобус”. Подозреваю, что на нормальный аэроэкспресс просто немного не хватило денег.Тот же мистер Кравцов сообщил, что с начала года «Укрзализныця» сократила прибыль почти в 25 раз. За эти “успехи” государство платит ему зарплату 1 млн. 200 тыс. грн. в месяц. Это около 40 тыс. евро. При этом канцлер Германии Ангела Меркель получает 18 тыс. евро в месяц, а президент Франции Эмманюэль Макрон – 15 тыс. евро. Хотя руководить Францией – это плевое дело по сравнению с “Укрзализныцей”. Потому что Франция и Германия – прибыльные страны, а “Укрзализныця” – убыточная госмонополия.На микроуровне такая политика выливается в простую статистику: 49,3% от всех потребительских расходов населения приходится на еду. Остальное – на коммунальные услуги. Одежда, проезд, алкоголь – что останется. Образование, медицина и отдых – забавы для богатых.Так и живем. А будем жить еще лучше. Минздрав сообщил, что первый этап медицинской реформы полностью завершен: был произведен ее запуск, внедрена государственная программа "Доступные лекарства", а также начала работу Национальная служба здоровья.Впереди еще три этапа реформ. Фельдшера на “Скорых”. Обучение школьников накладывать жгуты. Операции по Skype. Все ради того, чтобы сэкономить деньги на маленьком украинце (как говорил пчеловод нации Виктор Ющенко). Логично. А где еще взять финансы, чтобы выплачивать новой управленческой элите миллионные зарплаты? Все остальные деньги идут на выплату долгов, армию, полицию и спецслужбы. На тех, кто читает подобную писанину и наказывает ее авторов.А Высоцкий знал о нашем настоящем... И про соцопрос знал. И про те 73%, которым кажется, что не туда идем. Писал об этом...Где-то кони пляшут в такт,Нехотя и плавно.Вдоль дороги всё не так,А в конце — подавно.И ни церковь, и ни кабак —Ничего не свято!Нет, ребята, всё не так!Всё не так, ребята...