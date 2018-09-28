В РПЦ прокомментировали отчет Константинополя по истории церкви на Украине

Константинопольский патриархат представляет недостоверные сведения об истории церкви на Украине, для утверждения истины нужна серьезная научная дискуссия с использованием архивных документов, заявил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.



Константинопольский патриархат ранее опубликовал на своем сайте 29-страничный текст "Вселенский трон и церковь Украины – говорят документы", в котором попытался обосновать претензии на право предоставить автокефалию украинской церкви. Церковно-научный центр "Православная энциклопедия" ранее также начал публикацию документов, связанных с воссоединением Киевской митрополии с Русской православной церковью в XVII веке и историческими предпосылками этого. По оценке Московского патриархата, собран "огромный массив документов, около 900 страниц".



"Публикация в последнее время ряда материалов, касающихся данного вопроса, представителями Константинополя делает возможной хотя бы заочную дискуссию по вопросу о данном комплексе документальных источников, и Русская церковь к этой дискуссии готова", — сказал представитель Балашов.



Протоиерей отметил, что РПЦ считает эту научную дискуссию крайне важной, "поскольку на недостоверных исторических основаниях Константинопольская церковь предполагает принять решение огромного значения для всей православной церкви". Вдумчивая дискуссия, надеюсь, поможет дальнейшему развитию диалога по украинскому церковному вопросу, который, конечно же, должен учитывать не только текущую ситуацию вокруг православия на Украине, но и его историю", — заявил он, добавив, что в ходе встречи в Стамбуле 31 августа патриарх Кирилл предложил константинопольскому патриарху Варфоломею "провести встречу ученых и иерархов, на которой можно было бы обсудить исторические документы, касающиеся вопроса о включении Киевской митрополии в состав Московского патриархата в 1686 году".



"Мы в Русской православной церкви внимательнейшим образом изучили весь комплекс документальных свидетельств, относящихся к этому периоду. Ученые работали в отечественных архивах и выявили там много документов, которые ранее не были введены в научный оборот, работали с греческими источниками и с источниками на турецком языке", — сказал Балашов.



"В некоторых комментариях представителей Константинопольского патриархата, включая и константинопольского патриарха Варфоломея, звучала трактовка документов 1686 года как якобы представляющих только временное право патриархов Московских рукополагать митрополита Киевского. На самом деле документы свидетельствуют об обратном – никакой речи о временном характере этого решения в них не содержится, так же, как и представлений о неполном характере юрисдикции Московского патриархата над Киевской митрополией", — добавил он, отметив, что в последующих публикациях российские ученые смогут "развернуто остановиться на представленных воззрениях Константинопольской стороны".



В минувшее воскресенье Константинопольский патриарх Варфоломей I заявил, что Украина вскоре получит автокефалию, потому что "у нее есть право на получение статуса". Против подобного решения выступили РПЦ, а также другие патриархи и митрополиты.

