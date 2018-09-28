Лукашевич заявил о росте тенденций к прославлению нацистов в регионе ОБСЕ

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в преддверии годовщины "мюнхенского сговора" заявил о росте в регионе ОБСЕ тенденций к прославлению нацистов и попытках отдельных стран-участниц организации переписать итоги Второй мировой войны.



Мюнхенское соглашение ("мюнхенский сговор") о присоединении пограничных земель Чехословакии, населенных немцами, к нацистской Германии было подписано 30 сентября 1938 года представителями Великобритании (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуар Даладье), Германии (Адольф Гитлер) и Италии (Бенито Муссолини). Оно явилось результатом агрессивной политики Гитлера, провозгласившего ревизию Версальского мирного договора 1919 года с целью восстановления германского рейха, с одной стороны, и поддержанной США англо-французской политики "умиротворения", с другой.



"В регионе ОБСЕ нарастают тенденции к прославлению нацистов и их приспешников, множатся попытки отдельных государств-участников фальсифицировать историю и переписать итоги Второй мировой войны", — заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.



В этом контексте он напомнил, что 30 сентября наступит 80-я годовщина "мюнхенского сговора" 1938 года, когда "ведущие европейские державы — Великобритания и Франция, питавшие иллюзорную надежду отвести от себя угрозу гитлеровской агрессии, заключили с нацистской Германией соглашение, которое стало прелюдией ко Второй мировой войне".



По словам Лукашевича, сейчас нацистская идеология вновь на подъеме в ряде государств-участников ОБСЕ, в том числе на Украине, в Эстонии и США.



"Вновь подчеркнем, что чествования нацистов оскорбляют память их жертв, идут вразрез с международными обязательствами. Такие действия нарушают и резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую героизацию нацизма. Показательно, что Украина и США — единственные государства, которые ежегодно голосуют против этой резолюции", — добавил постпред.



Он подчеркнул, что Москва ожидает от профильных институтов ОБСЕ, включая действующее председательство, генерального секретаря, БДИПЧ и Верховного комиссара по делам национальных меньшинств активизации усилий, направленных как на объективную оценку таких проявлений на пространстве ОБСЕ, так и на выработку действенных мер по их предотвращению.

