Кровавые мальчики Украины

Вот же ж ситуация складывается в Украине! Мальчики кровавые в глазах еще не у всех бегают. Но скоро могут, ибо по Украине они уже побежали. И речь не только о том, что в Бердянске первоклассник разгуливал по центру города с пистолетом, а пацан чуть постарше с оружием в руках уже вымогал деньги в школе у одноклассников. Пистолет, правда, у вымогателя был стартовый, но цель его использования и готовность применить в случае фиаско вызывают, как бы это помягче сказать, двойственные чувства. Пацан-то еще маленький и в силу возраста еще не все понимает.



Например, всех последствий, когда он нажмет на курок. Он думает, что это компьютерная игра, а это не так. Смерть – это не игра, а чей-то окончательный итог, не подлежащий пересмотру...



И только не надо говорить, что, мол, «Бердянск – прифронтовой город», там «Путин близко» и надо вооружаться, чтобы и базу ВМС Украины построить, и отпор дать, а значит, и стар и млад должны взять оружие в руки. Оружие уже расползается и бродит по Украине в руках патриотов и просто идиотов, у которых вся аргументация в споре сводится к наличию нарезов в стволе. А то и без них можно обойтись. Но с нарезами надежнее...



А что такое расползание оружия? Это скрытая или, как говорят раскрепощенные безвизом пидорасы, латентная гражданская война по всей стране. Начавшаяся с АТО в Донбассе и вылившаяся в выяснение отношений в любой другой точке Украины, где что-то зашкварится, а психиатрия и полиция – чтобы унять приболевших насилием патриотов и идиотов – в загоне. И просто интересно, кто и зачем приближает тотальную гражданскую войну по всей Украине? Признаки ее, повторяю, налицо в самых разных регионах, где любые возникающие споры и разногласия пытаются разрешить с помощью не только дубинок, но и гранат, гранатометов или любого другого стрелкового оружия. Гранаты в спорах в Украине уже мечут везде, это уже стало практически неотъемлемым атрибутом всех уважающих себя спорщиков и бойцов.



Но по-любому очень похоже, что кому-то в Украине очень выгодно это расползание гражданской войны, эта тотальная хаотизация жизни, ведущая к «всемахновщине», к торжеству атаманщины, которая чревата расколом Украины и либо вообще исчезновением страны с карты мира, либо попытками ввести диктатуру и навести порядок сильной рукой. Для чего, например, ввести чрезвычайное (военное) положение и отменить любые выборы. Как бы до лучших, то есть более спокойных времен...



Просто интересно, кто и зачем приближает тотальную гражданскую войну по всей Украине? Признаки ее, повторяю, налицо в самых разных регионах, где любые возникающие споры и разногласия пытаются разрешить с помощью не только дубинок, но и гранат, гранатометов или любого другого стрелкового оружия. Гранаты в спорах в Украине уже мечут везде, это уже стало практически неотъемлемым атрибутом всех уважающих себя спорщиков и бойцов

Кому надо напоминать, что ровно 100 лет назад в Одессе сделал со своими жуликами-уголовниками и бандитами-налетчиками Мишка Япончик (он же – Мойше-Яков Вольфович Винницкий)? А он, напоминаю, во главе даже не шайки, а войска в 16 тысяч человек сначала помог большевикам захватить власть в Одессе, а потом и создал в составе 3-й Украинской советской армии 54-й советский революционный полк имени Ленина

И я сейчас говорю не только о попытках эскалации собственно вооруженного противостояния в рамках ООС в Донбассе, на линии разграничения огня. Там эту эскалацию заметили даже чинуши из ОБСЕ, всегда страдающие такой удивительной слепотой, что диву даешься, как же они самостоятельно находят отхожие места в такой непростой украинской обстановке, отмеченной отсутствием комфорта как минимум. Есть поползновения распространить противостояние ООС и выплеснуть его за линию разграничения. На территорию подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей.Вот зачем, скажите на милость, подконтрольная Киеву прокуратура Донецкой области недавно, в августе текущего года, потребовала отменить решение областного совета о региональном статусе русского языка? Да, с одной стороны, прокурорские ссылаются на то, что в конце февраля 2018 года Конституционный суд Украины признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. А значит, с этого дня закон считается утратившим силу. Но с другой – в Украине же якобы взят курс на децентрализацию, которая подразумевает расширение гуманитарных границ сохранения региональной идентичности. А Донецкий облсовет еще 16 августа 2012 года признал на территории области русский язык как региональный наряду с украинским языком как государственным.Но даже не это главное. Сразу после насильственной смены власти в 2014 году Верховная Рада признала утратившим силу закон 2012 года о языках. Однако даже тогдашний спикеро-президент Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. И все равно оказалось поздно – начались «брожения», которые привели к уходу Крыма в Россию и самопровозглашению ДНР и ЛНР в Донбассе. Люди там просто испугались за свой язык, а Россия, «принявшая» Крым и вставшая за спиной ополченцев ЛДНР, оперативно «подсуетилась»...И это актуально и сейчас, пока не будет дан честный ответ на вопрос, почему «Путин напал». По данным опросов, открытых для публики, почти три четверти жителей, в частности Донецкой области, считают русский язык родным. И актуальна эта проблема и для других областей. Указанный закон об основах государственной языковой политики предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. И кто же «роздмухуйе» (раздувает) огонь нестабильности в этих регионах и может, как говорится, «роздмухать»? Зачем этот акт суицида для страны? Приблизить ужасный конец, а не жить в ужасе без конца?Или вот такой момент. В Одессе подстрелили местного «евромайдановца», представителя партии «Сила людей», активиста, патриота и... дальше по тексту – Олега Михайлика. В субботу, 22 сентября сего года, около 10 вечера во дворе своего дома ему вогнали пулю в грудь. А он активно выступал за насильственную «украинизацию» Одессы, чтобы Украина ее «не потеряла», а «Путин не подобрал». Стрелять вообще ни в кого нельзя, а тут такой непатриотический «кипеш». Соратники, побратимы и просто потенциальные соседи подстреленного Михайлика по палате в «доме скорби» возмутились крайне, начали акции протеста и потребовали правоохранителей «на ковер». Активистов поддержали внешние кураторы в США, Германии, Италии, которые не заинтересованы, чтобы был подвержен нестабильности последний крупный морской порт в Украине.И правоохранители не только среагировали оперативно и задержали «по горячим следам» причастных к покушению, потому что генпрокурор Юрий Луценко с главой МВД Арсеном Аваковым направили дополнительные силы правоохранителей в Одессу. Одесский активист Олег Хвощевский написал на своей страничке в «Facebook», что полиция предоставит активистам-«евромайдановцам» право носить оружие. «Друзи, одесские активисты, все, кто считает, что его жизни угрожает опасность и кто хочет вооружиться, пишите. Так будет честно», – возвещал в соцсетях Хвощевский и указывал, что в полиции уже ждут список активистов, нуждающихся в оружии. Он уверен, что если «ворогы Украины» «будут знать, что у нас есть боевое оружие, им будет еще стремней».Да, согласен, может быть совсем стремно, если еще больше наводнить Одессу неучтенным оружием и вручить его в молодые разгоряченные руки при безмозглых головах. Ведь одна из «поганок» сложившейся в Одессе ситуации в том, что из обидчиков Михайлика задержанный правоохранителями Торнике Нагладзе – не только лежачий парализованный больной. Он еще и, по данным других одесских активистов, представитель влиятельной преступной группировки грузинского вора в законе Миндии Горадзе. Вот что может быть, если за оружие в Одессе возьмется криминал? Кому надо напоминать, что ровно 100 лет назад в Одессе сделал со своими жуликами-уголовниками и бандитами-налетчиками Мишка Япончик (он же – Мойше-Яков Вольфович Винницкий)? А он, напоминаю, во главе даже не шайки, а войска в 16 тысяч человек сначала помог большевикам захватить власть в Одессе, а потом и создал в составе 3-й Украинской советской армии 54-й советский революционный полк имени Ленина. И «воевал» до тех пор, пока его «бойцов» не вырезала и не разогнала бригада «червонного казачества» Григория Котовского, а самого Мишку не пристрелил, как собаку, уездный красный военный комиссар Никифор Урсулов.Кстати, победитель Мишки Япончика Котовский тоже был из «прозревших» и взявшихся за оружие уголовников. А Мишка так всех напугал, что его могилу дважды вскрывали. Чтобы убедиться, что он там. Второй раз в этом захотел убедиться сам наркомвоенмор Украины Николай Подвойский, тоже потребовавший вскрыть могилу.И еще два таких факта: «начальник штаба» и адъютант Мишки Япончика (Винницкого) некто Мейер Зайдер через шесть лет после гибели командира лично застрелил Котовского. А на месте гибели Япончика экc-вицe-мэp Boзнeceнcкa Bacилий Фeдopoв в 2004 году поставил памятный знак. С портретом Мишки, чтобы, значит, «оборзевшие» знали, кто там, в земле, лежит, и помнили. Кто-то хочет повторения? Оружия сейчас в Украине, повторяю, на всех хватит...И уж совсем знаменательны события во Львове, где буквально на днях патриоты и идиоты с майдана напали и избили арматурой, изрезали ножами других активистов, тоже рожденных майданом, но занимающихся борьбой за экологию и с незаконными застройками, другими социальными проблемами людей. То есть те, кто «за Украину против Путина», избивали конкурентов – тех, кто за лучшую жизнь для самих украинцев. Это было зверски, но символично. И вполне логично по ситуации. Патриотизм, смахивающий на ксенофобскую русофобию и неонацизм, живущий борьбой и расправами с «ворогами», всегда ведет к тому, что видимые «враги» заканчиваются и начинаются поиски новых. Тех, на ком можно при помощи дубинок продемонстрировать свою «любов до нэнькы». А когда и эти заканчиваются, то начинает поиск врагов внутри своей среды. Так революция и начинает пожирать своих детей. И уже жрет. А это и есть самая питательная среда для гражданской войны в виде атаманщины по всей стране......А вот вам еще один примерчик. По данным первого замглавы спецмониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александра Хуга, только в прошедшие 7-10 дней было зарегистрировано 10 фактов нарушения режима прекращения огня возле городка Золотое на Луганщине, еще один факт был замечен в районе Петровского. Более того, наблюдателями были зафиксированы 44 единицы вооружений, размещенные с нарушением линий отвода. Причем с двух сторон: 31 единица вооружения в неподконтрольных правительству Украины районах и 13 – в подконтрольных районах. «Мы наблюдаем регресс», – резюмировал этот Хуг. И немедленно запросился в отставку. Чует, наверное, что-то тем самым местом, которое является маркером «справжнього эвуропэйця». И Хуг-то этот сдрыснет на х…, а война может остаться...