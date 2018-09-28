СБУ потребовала от Нацсовета проверить NewsOne за слова о партии войны

Служба безопасности Украины инициировала проверку телевизионного канала NewsOne. Причиной в ведомстве назвали "систематическое использования клише российской пропаганды … в контексте, направленном на инспирацию деструктивных настроений в украинском обществе и формирование искаженного мнения о событиях в Украине".

Об этом говорится в письме Департамента защиты национальной государственности СБУ , предоставленном Нацсоветом по телевидению и радиовещанию на запрос "Українських Новин".



В частности, в СБУ расценивают как "клише российской пропаганды" высказывания "партия войны", "партия мира" и "Россия защищает свои интересы".



Также авторы письма утверждают, что слышали в эфире телеканала словосочетания "братоубийственная война", "механизм раскола православия" и "мир не признает Россию агрессором". При этом, где и когда звучали подобные высказывания в письме СБУ не указывается. А "приложения и сопроводительные документы" к письму от СБУ в Нацсовет не поступали.



Также в СБУ утверждают, что ведущие программ телеканала Руслан Коцаба, Вячеслав Пиховшек и Евгений Червоненко допускают высказывания, которые "содержат признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей". Какими именно фразами ведущие призывают и программируют зрителей, в письме СБУ также не указано.



В самом Департаменте защиты национальной государственности СБУ утверждают, что осуществляют мониторинг телеканала по поручению Главы СБУ и в соответствии с решением СНБОУ от 25 января 2015 года.

