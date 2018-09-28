Кучма подал в отставку с поста представителя Украины в Минской контактной группе

Второй президент Украины и один из подписантов минских соглашений Леонид Кучма подал в пятницу в отставку с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.



"Леонид Данилович принял решение покинуть этот пост", - цитирует ТАСС слова представителя Фонда Кучмы.



Напомним, ранее Кучма прокомментировал свое участие в президентских выборах. Он сообщил, что баллотироваться не планирует и, по его мнению, стоит "дать дорогу молодым".

