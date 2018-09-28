На Украине в субботу снизится температура и пройдут дожди

На Украине в субботу, 29 сентября, погоду большей части территории страны будет определять атмосферный фронт, влажный и прохладный воздух, перемещающийся с северо-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр. Лишь на юге и юго-востоке Украины останется теплая и сухая воздушная масса. Ночью в западных и северных регионах и в Винницкой области прогнозируется небольшой дождь, днем по всей территории Украины, кроме южной части и Донецкой, Луганской областей ожидаются умеренные дожди.

Ветер северо-западный (на юге и востоке – юго-западный), 7-12 м / с.



Температура ночью 7-12°, в Карпатах 3-8° тепла; днем 10-15°, в южных, восточных, регионах, в Днепропетровской области и Крыму 17-22 °.



В Киеве 29 сентября ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер северо-западный , 7-12 м / с. Температура ночью 8-10°, днем 11-13°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 сентября самая высокая температура днем была 28,8° в 1900 году, самая низкая ночью -1,0° в 1977 году.



На Украине в воскресенье, 30 сентября, без осадков, лишь ночью в восточных областях прогнозируется небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/с.



Температура ночью 5-10 °, в западных и северных регионах, а также в Винницкой области 1-6° тепла, ожидаются заморозки на почве 0-5 °, местами в воздухе 0-3 °; температура днем 12-17 ° тепла, на юге и востоке местами 18-20 °.



В Киеве 30 сентября без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°



По состоянию на 9:00 пятницы, 28 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 14-19°, в Днепре в пределах г.Киева 15°.

