В ПАСЕ будут озвучены мирные инициативы «РАЗУМНОЙ СИЛЫ» и факты нападений на партию

Делегация партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» во главе с председателем Александром Соловьевым провела встречу в Бундестаге с депутатами парламента Германии, членами Европарламента.



Европарламентарии поддержали партию и пообещали вынести вопрос мирных инициатив «РАЗУМНОЙ СИЛЫ» и давление на них с боку власти на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).



Об этом сообщается на официальном сайте политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА».



Руководители «РАЗУМНОЙ СИЛЫ» рассказали европейским партнерам о мирной инициативе партии, визите в Луганск и подписании Народной декларации о мире. Депутаты Бундестага выразили свою поддержку намерениям «РС» добиться прекращения военных действий на Донбассе.



«Мы являемся единственной партией в Украине, которая совершила поездку на неподконтрольные территории Донбасса и открыто выступила там с мирными намерениями, встретилась с украинскими гражданами, с которыми, к сожалению, брезгует разговаривать наша власть, – сказал немецким парламентариям лидер партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Соловьев. – Но эту власть такие инициативы пугают, поэтому она всеми силами борется с нами, используя для нападения на партийцев банды националистов».



Политики показали европейским парламентариям видео нападения праворадикалов, подконтрольных украинским спецслужбам, на конференцию партии в Киеве в здании Торгово-промышленной палаты и жестокого избиения Александра Савченко, заместителя главы «РАЗУМНОЙ СИЛЫ».



«Нам в целом известная ситуация в Украине и мы готовы оказать всемирную поддержку тем, кто выступает за мир и против эскалации конфликта», – заявил депутат Бундестага и член ПАСЕ Андрей Гунько.



О своей поддержке заявила также депутат Бундестага Хайке Хензель:



«Я шокирована варварским поведением правых националистов. Мы уже слышали об организации С14 и ее произволе и беззаконности. Мы готовы оказать полную поддержку миролюбивым силам Украины».



Немецкие парламентарии и представители «РС» договорились о взаимном обмене информацией, мониторинге фактов репрессий против украинских политиков и активистов, отстаивающих мир. Депутаты Бундестага выразили готовность выступать с заявлениями в случае такого давления и пригласили представителей «РАЗУМНОЙ СИЛЫ» озвучить свою позицию в ПАСЕ.



Вопрос о нападениях и других формах давления на партию со стороны украинской власти евродепутаты будут ставить перед федеральным правительством Германии.





