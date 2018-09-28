РФ вручила Украине ноту протеста после нападения на торгпредство в Киеве

Советника-посланника посольства Украины вызвали в МИД, где ему вручили ноту протеста в связи с нападением на торговое представительство России в Киеве.



Накануне ведомство сообщило, что национал-радикалы устроили "безобразную выходку" в отношении российских дипломатических представительств на Украине.



Неизвестные бросили на территорию учреждения дымовые шашки, оставили на ограждении оскорбительные надписи, повредили припаркованные у здания торгпредства машины дипломатов. Кроме того, радикалы облили краской и нечистотами четыре автомобиля, в том числе машину временного поверенного в делах России на Украине.



Атака сопровождалась "нецензурной бранью и оскорблениями в адрес России и ее руководства". По счастливой случайности никто из дипломатов не пострадал, заключили в МИД.



Москва ждет от Киева публичного осуждения произошедшего, там также призвали международное сообщество "дать должную оценку правовой вакханалии, развязанной вокруг российских дипломатических учреждений на территории Украины".

