Во всех храмах УПЦ совершат особые молитвы о единстве православия

Священный Синод Украинской православной церкви распорядился совершать ежедневно во всех храмах и монастырях УПЦ за богослужениями особые молитвенные прошения о единстве православного мира, сообщает в пятницу сайт Украинской церкви.



"Во всех храмах и монастырях Украинской православной церкви будут усилены молитвы за сохранение единства святого православия. По благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, особые молитвенные прошения будут произноситься во время каждой Божественной литургии", — говорится в сообщении.



Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве.



Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата – покинуть Киев.



Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

