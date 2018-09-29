Лавров призвал западные страны вразумить Киев

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал к полной и последовательной реализации минских договоренностей. "Рост радикал-национализма и неофашизма на Украине, где героями объявлены преступники, воевавшие под знаменами СС, - один из главных факторов затянувшегося внутриукраинского конфликта.

Единственный путь его преодоления - полная и последовательная реализация минского комплекса мер, единогласно одобренного СБ ООН", - сказал министр, выступая в пятницу на Генеральной Ассамблее ООН.



Кроме того, глава МИД РФ заявил, что Москва готова к тому, чтобы у Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине была охрана ООН.



"Мы поддерживаем деятельность Миссии ОБСЕ на Украине, готовы придать ее наблюдателям ооновскую охрану", - подчеркнул он.



Однако, продолжил Лавров, "вместо выполнения минских договоренностей, вместо диалога с Донецком и Луганском Киев тешит себя иллюзиями о введении на Донбасс оккупационных сил при поддержке Запада и все чаще грозит силовыми сценариями". "Те, кто опекает нынешние киевские власти, должны вразумить своих подопечных, заставить их прекратить блокаду Донбасса и дискриминацию национальных меньшинств на всей территории Украины", - отметил он.

