СКР привлечет более ста человек к ответственности за преступления в Донбассе

Следственный комитет России привлекает к уголовной ответственности по делам о военных преступлениях на юго-востоке Украины более ста человек, в том числе представителей военного руководства этого государства, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.



По ее словам, сегодня глава СК Александр Бастрыкин получил доклад о ходе расследования уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе.



"На основании полученных следствием данных к уголовной ответственности привлекается 110 лиц, в том числе 20 представителей высшего военного руководства Украины, лидеры и участники подконтрольных им вооруженных формирований", — сказала она, отметив, что дела связаны с применением наступательного вооружения против гражданского населения.



Петренко напомнила, что российские следователи также возбуждали дела после обстрелов приграничных территорий Ростовской области со стороны Украины, по фактам посягательства на жизнь сотрудников СК и военнослужащих со стороны силовых структур Украины.



По указанию Бастрыкина, сотрудники СК продолжат документировать преступления украинских силовиков против мирного населения, чтобы в дальнейшем провести судебные процессы на основании этих материалов, заключила Петренко.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

