Сентябрь завершается прохладой и ночными заморозками

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять прохладный и сухой воздух, переместившийся с северо-запада Европы, осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр. Температура ночью в западной части и северных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы, в Карпатах и Прикарпатье местами также в воздухе заморозки 0-5°, на остальной территории 4-9 тепла. Температура днем 12-17° тепла, на юге и востоке 16-20°.

Ветер северный с переходом на западный, 5-10 м/с.



В Киеве - без осадков. Температура ночью 2-4°, днем 13-15°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 сентября самая высокая температура днем была +25,8 в 2016 году, самая низкая ночью 0,7 тепла в 1936 году.



1 октября на Украине без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура в южной части ночью 6-11° тепла, днем 16-21°; на остальной территории ночью 1-6° тепла, на почве заморозки 0-4°; днем 12-17° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 14-16°.



29 сентября в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 16-19°, в Днепре в пределах Киева 15°.

