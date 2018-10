Суд отменил решение по делу о плагиате в песне "Stairway to Heaven"

В США апелляционный суд отменил решение по делу о плагиате в отношении песни Stairway to Heaven группы Led Zeppelin, которая стала мировым хитом. Иск будет повторно рассмотрен, сообщает в пятницу, 28 сентября, CBS News.



В ходе процесса судебного разбирательства в 2016 году были допущены ошибки, считают в Коллегии апелляционного суда. Два года назад суд присяжных не нашел плагиата в песне.



Отмечается, что ошибки связаны с тем, что окружной судья США Гэри Клауснер предоставил присяжным неполную инструкцию, что ввело их в заблуждение.



Еще одна проблема заключалась в том, что присяжные слушали только проигранные ноты Taurus, а не оригинальную версию песни.



В июле 2016 года суд в Лос-Анджелесе постановил, что гитарный риф, использованный группой Led Zeppelin в песне Stairway to Heaven не был плагиатом c песни Taurus группы Spirit. Иск против Led Zeppelin подал в 2015 году Майкл Скидмор - доверительный собственник имущества гитариста и автора песен группы Spirit Рэнди Вулфа. Согласно его заявлению, Stairway to Heaven является плагиатом песни Taurus, принадлежащей Spirit.