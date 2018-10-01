Исследователи полезных продуктов обратили внимание на какао

Бобы какао уже попадали в список суперпродутов. Например, есть данные об их противодиабетических свойствах. В какао есть соединения, помогающие телу выделять инсулин и лучше реагировать на повышение сахара в крови. А, согласно последним исследованиям, передает "Российская газета", какао признали ценным источником витамина D2.



Этот вывод был сделан по итогам анализа различных какао-продуктов. В отчете специалистов, сделавших открытие, говорится: превращение предшественников витамина D в витамин D2 происходит после просушивания какао-бобов на солнце. Наиболее богаты D2 масло какао и темный шоколад (в отличие от белого).



Но ученые признают, что для достижения положительного эффекта (перекрыть потребность в витамине D2) потребуется съесть огромное количество шоколада. Это опасно из-за высокой жирности и большого содержания сахара в продукте. Сейчас специалисты пытаются понять, можно ли изготовить продукты с какао, повышающие уровень D2 в обход процесса повышения сахара. Возможно, на рынке появятся макароны с какао, предполагают эксперты.

