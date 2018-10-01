С сегодняшнего дня водители должны включать ближний свет фар загородом

На загородных дорогах с 1 октября необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Как сообщают в полиции, за игнорирование такой нормы грозит штраф.



"С 1 октября на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. В соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая данное положение является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения на затемненных участках дороги, как в светлое время суток, так и в темное", - сказано в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области



Отмечается, что именно в указанный период, в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.



В полиции добавили, что за игнорирование этой нормы, согласно части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях за "Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов" предусмотрен штраф в размере 425 гривен.

