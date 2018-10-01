В Украине немного потеплеет

В ближайшие сутки в Украине распространится более теплая, но влажная воздушная масса, погоду большей части территории страны будут определять атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр. Ночью и утром в Украине, кроме крайнего запада, днем в западной части, восточных и Сумской областях небольшой дождь, в Карпатах - умеренный. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°; в южной части, Донецкой и Луганской областях ночью 8-13°, днем 17-22°.



В Киеве - ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 16-18°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 октября самая высокая температура днем была +26° в 1915 году, самая низкая ночью -2,5° в 1902 году.



3 октября - в южных, восточных, Днепропетровской областях и Крыму без осадков; температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22°.



На остальной территории местами небольшие дожди; температура ночью 3-8° тепла, днем 10-17° (на высокогорье Карпат небольшой дождь с мокрым снегом; температура в течение суток 0-5° тепла).



Ветер в Украине юго-западный и западный, 5-12 м/с.



В Киеве - местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

