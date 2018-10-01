Каталония "отмечает" акциями протеста годовщину референдума о независимости

В Каталонии в понедельник, 1 октября, сторонники независимости проводят протестные акции по случаю первой годовщины референдума о независимости региона от Испании, блокируя автомагистрали и железные дороги.



Об этом сообщает The Independent.



"Протестующие – сторонники идеи каталонской независимости – в понедельник блокируют главные автомагистрали, железнодорожные пути и улицы по всей территории Каталонии. Эти протесты происходят ровно через год после незаконного каталонского референдума о независимости, сорванного испанской полицией", – говорится в сообщении.



В частности, в Жироне заблокировано полотно скоростной железной дороги, а также перекрыта автомагистраль АР-7 – главную транспортную артерию вдоль восточного побережья Каталонии, которая ведет до границы с Францией. Демонстранты перекрыли и центральные улицы в Барселоне.



Как сообщалось, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум, более 90% участников которого поддержали независимость региона от Испании. Правительство страны объявило плебисцит незаконным и распустило парламент Каталонии. Кроме того, во время референдума сотни людей пострадали вследствие вмешательства сотрудников испанской Национальной полиции и Гражданской гвардии.



Социальный опрос, проведенный в конце сентября, показал, что лишь 15% испанцев считают, что политическая ситуация в Каталонии улучшилась, в то же время 69% считают, что она ухудшилась.



