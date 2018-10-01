В Киеве пожаловаться на работу коммунальщиков можно будет при помощи смартфона

Для киевлян разработают приложение, которое позволит жаловаться на сотрудников коммунальных служб столицы в режиме онлайн с помощью смартфона. Об этом сообщает UA1 со ссылкой на секретаря Киеврады Владимира Прокопива.



По словам чиновника, проект создания специального мобильного приложения победил в "Общественном бюджете 2019" и будет реализован в следующем году за 120 тысяч гривен. "Город постепенно реализует инструменты цифровой демократии и развивает их. У нас есть аналогичное приложение в" Киевпасстрансе", где человек в режиме онлайн может оставить свою жалобу. А это инициатива тех людей, которые хотят расширить эту услугу. Если это можно будет делать с помощью гаджетов, работа будет строиться быстрее и активнее", - подчеркнул Прокопив.



Секретарь Киеврады также отметил, что люди, которые будут видеть в городе недостатки в работе коммунальных служб, смогут сразу написать жалобу, указав адрес. "Такое приложение к смартфону сможет уменьшить нагрузку на горячую линию 1551, которая в год обрабатывает более миллиона жалоб", - подытожил он.

