На Порошенко подали в суд из-за прошения о Томосе

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск к президенту Петру Порошенко относительно обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине. Об этом сообщается на сайте суда.



Иск поступил от общественной организации Неправительственная организация верховенство права. Подготовительное заседание назначено на 13 ноября.



"Истец просит суд установить отсутствие компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путем подписания и направления обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине, которое в дальнейшем было поддержано Верховной Радой Украины соответствующим постановлением", - говорится в сообщении.



Ранее стало известно, что Томос об автокефалии Украинская поместная православная церковь может получить от Вселенского патриархата уже 9-11 октября 2018 года.



Перед этим в Константинопольском патриархате опубликовали 29-страничную текст Вселенский трон и церковь Украины - говорят документы, в котором обосновывается право Константинополя предоставить автокефалию украинской церкви.



Напомним, 22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.



В УПЦ Московского патриархата считают, что попытки изменить канонический статус церкви в Украине приведут к углублению раскола в православии и в украинском обществе в целом.

