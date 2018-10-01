Opera запустила браузер для iPhone

Мобильный браузер Opera Touch с 1 октября доступен пользователям iPhone, сообщается в пресс-релизе компании.



Решение о выпуске браузера для новой платформы было принято в ответ на большой интерес, который Opera Touch вызвал у владельцев iPhone.



Первая версия Opera Touch для операционной системы Android была выпущена ранее в этом году.



Норвежская Opera Software AS, основанная в 1996 году, разрабатывает браузеры и решения по доставке контента для 322 млн человек по всему миру. Акции Opera торгуются на бирже Nasdaq.

